В нерабочие дни в Казани трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию выходных дней

В нерабочие дни в Казани электротранспорт будет ходить по расписанию выходных дней. Такое решение в МУП «Метроэлектротранс» приняли по итогам анализа пассажиропотока в электротранспорте в первый день нерабочей недели.



Так, из-за низкого пассажиропотока изменится график работы трамваев и троллейбусов:

2 и 3 ноября трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию субботы;

4, 5 и 6 ноября — по расписанию воскресенья.

Фото: kzn.ru (архив)

Предполагалось, что с 1 по 3 ноября транспорт будет ходить по своему обычному расписанию будних дней.

Маргарита Головатенко