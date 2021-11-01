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В нерабочие дни в Казани трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию выходных дней

12:07, 01.11.2021
В нерабочие дни в Казани трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию выходных дней
Фото: realnoevremya.ru

В нерабочие дни в Казани электротранспорт будет ходить по расписанию выходных дней. Такое решение в МУП «Метроэлектротранс» приняли по итогам анализа пассажиропотока в электротранспорте в первый день нерабочей недели.

Так, из-за низкого пассажиропотока изменится график работы трамваев и троллейбусов:

  • 2 и 3 ноября трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию субботы;
  • 4, 5 и 6 ноября — по расписанию воскресенья.
Фото: kzn.ru (архив)

Предполагалось, что с 1 по 3 ноября транспорт будет ходить по своему обычному расписанию будних дней.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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