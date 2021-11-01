В нерабочие дни в Казани трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию выходных дней
В нерабочие дни в Казани электротранспорт будет ходить по расписанию выходных дней. Такое решение в МУП «Метроэлектротранс» приняли по итогам анализа пассажиропотока в электротранспорте в первый день нерабочей недели.
Так, из-за низкого пассажиропотока изменится график работы трамваев и троллейбусов:
- 2 и 3 ноября трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию субботы;
- 4, 5 и 6 ноября — по расписанию воскресенья.
Предполагалось, что с 1 по 3 ноября транспорт будет ходить по своему обычному расписанию будних дней.
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