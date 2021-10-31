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Происшествия

В казанском поселке Щербаковка загорелась баня

19:59, 31.10.2021
В казанском поселке Щербаковка загорелась баня
Фото: realnoevremya.ru

В казанском поселке Щербаковка произошел пожар в частной бане. Фото прислали «Реальному времени» читатели, информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня вечером в Казани из-за пожара на третьем этаже в доме по адресу Короленко, д.52 А эвакуировались 20 человек. Никто не пострадал. Пожар произошел в квартире на третьем этаже, в то время, пока хозяин отходил в магазин.

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