В казанском поселке Щербаковка загорелась баня
В казанском поселке Щербаковка произошел пожар в частной бане. Фото прислали «Реальному времени» читатели, информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
В результате инцидента никто не пострадал.
Сегодня вечером в Казани из-за пожара на третьем этаже в доме по адресу Короленко, д.52 А эвакуировались 20 человек. Никто не пострадал. Пожар произошел в квартире на третьем этаже, в то время, пока хозяин отходил в магазин.Происшествия Татарстан
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