В Набережных Челнах мужчина угнал «Газель» и попал в ДТП

31-летний житель Набережных Челнов вскрыл припаркованный грузовик ГАЗель Соболь и угнал его. Но позже попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Брошенную машину нашли инспекторы ГИБДД около одной из местных клиник.



Грузовик вернули законному владельцу — 62-летнему челнинцу. А виновника происшествия за оставление места ДТП арестовали на 15 суток. По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, сообщают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в МВД по Татарстану рассказали, что в Зеленодольске несколько молодых людей связали охранника парка, угнали его автомобиль и три мотоцикла. Злоумышленниками оказались жители Казани 1992, 1994, 1996 г. р. и житель Зеленодольска 1996 г. р.



Диана Жиленкова