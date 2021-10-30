В Казани сегодня вечером загорелось здание банкетного зала

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани сегодня вечером загорелось здание банкетного зала «Океан лав» по улице Адоратского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение поступило в экстренные службы в 19:30. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горит кровля по всей площади здания. Хозяин заведения сообщил, что внутри никого не было. На месте были 6 пожарных автоцистерн, работали 4 звена ГДЗС, поданы 4 водяных ствола на тушение.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В 20:01 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.

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