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На пожаре в многоквартирном доме в Казани спасли женщину

21:54, 28.10.2021
На пожаре в многоквартирном доме в Казани спасли женщину
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме спасли женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 19:24. В квартире на втором этаже загорелся диван на площади 1 кв метр. Сотрудники пожарной охраны при помощи маски спасаемого спасли женщину и передали «скорой помощи». В 19:38 открытое горение ликвидировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Татарстане из-за непотушенной сигареты на пожаре погибли два человека.

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