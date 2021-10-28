На пожаре в многоквартирном доме в Казани спасли женщину

В Казани на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме спасли женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 19:24. В квартире на втором этаже загорелся диван на площади 1 кв метр. Сотрудники пожарной охраны при помощи маски спасаемого спасли женщину и передали «скорой помощи». В 19:38 открытое горение ликвидировали.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Татарстане из-за непотушенной сигареты на пожаре погибли два человека.