Эксперт: в нерабочие дни россияне подвергнутся атаке кибермошенников

Во время нерабочих дней, которые начались сегодня в России, чтобы сдержать распространение коронавируса, резко активизируется деятельность кибермошенников, которые будут пытаться облапошить граждан в Сети. Эксперт компании «Ростелеком-Солар» Петр Куценко объяснил агентству «Риа Новости», что в большинстве случаев «остапы бендеры» будут предлагать сверхдоходные инвестиции в фондовый рынок и на криптовалютные биржи.

Дело в том, что число частных инвесторов в стране растет, и все больше россиян интересуются этим направлением. А во время нерабочих дней многие будут в свободное время расслабленно серфить в интернете. В этот момент их и будут подлавливать мошенники. Куценко объясняет, что жертв таких преступлений заманивают на сайты мошенников разными способами: пишут электронные письма, звонят, таргетно показывают рекламу. А когда пользователь перешел на сайт — ему предлагается завести брокерский счет или криптовалютный кошелек и, конечно, пополнить баланс. Деньги, разумеется, отправляются прямиком на счет злоумышленников, а ни на какую не на биржу. Но пользователь узнает об этом не сразу: в личном кабинете ему показывают, что инвестиции приносят доход, а значит, надо завести в кошелек больше денег. Вот только вывести деньги не получится.

Эксперт предупреждает о том, как отличить честных инвестброкеров от мошенников: последние всегда требуют принять решение стремительно, предлагают небывало заманчивые условия, гарантируют быстрый рост доходности, обещают вывод денег без комиссии. А ограничение срока принятия решения и гарантии сверхвысокого дохода — это всегда должно быть подозрительно. Брокера нужно выбирать осознанно, говорит Куценко.

Напомним, еще во время первого локдауна отмечалось в России в период самоизоляции на 76% выросло число дел о телефонном и интернет-мошенничестве. А за первый квартал 2021 кибермошенники увели из карманов россиян 2,9 млрд рублей — в 1,6 раза больше, чем за тот же период 2020.



Людмила Губаева