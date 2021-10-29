Обновляем квартиру к Новому году с выгодой: в Казани дистанционно принимают в ОБИ Клуб

Осень — лучшее время для обновления своего дома. Заменить светильники, двери, поклеить новые обои и приобрести современный электроинструмент на аккумуляторах теперь можно с выгодой до 50% вместе с новой бонусной программой ОБИ Клуб, которая с начала октября действует в Казани. В чем ее выгода и основные преимущества? Их много!



Очень щедрый кешбэк

Владельцам карты ОБИ Клуба будет возвращаться кешбэк от 3 до 10%, а накопленными бонусами (1 бонус = 1 рубль) можно будет оплачивать половину стоимости любых товаров, даже тех, на которые уже действует скидка. Накопленными бонусными рублями можно оплатить половину стоимости елки, гирлянд или новогодних игрушек — серьезная экономия при подготовке к празднику.

3% начисляются на карту с первой покупки, 5% — если сумма покупок за время использования карты превысила 50 000 рублей, 7% — если она более 100 000 рублей. Чтобы повысить уровень кешбэка до максимального уровня 10%, необходимо совершить покупки на 200 000 рублей. Например, с кешбэком 5% при оплате новых карнизов и штор стоимостью 6 000 рублей на карту вернется 300 бонусов, а с максимальным уровнем 10% — 600 бонусов.

Бесплатные бонусы для новичков

Всем новым участникам программы до 14 ноября при регистрации сразу дарят 500 бонусов. Поэтому стоит поторопиться вступить в ОБИ Клуб, ведь потратить подарочные бонусы можно будет до 22 ноября, например, оплатить ими половину стоимости искусственной ели, которая изначально стоит 999 рублей, а с бонусами — всего 500 рублей.

Экономия времени и сил

Все онлайн-заказы, сделанные в интернет-магазине obi.ru участниками программы ОБИ Клуб, привозят бесплатно в пределах первой зоны. Причем за них также начисляется кешбэк. Для его получения нужно просто ввести номер бонусной карты при оформлении заказа на сайте. Чтобы использовать бонусные рубли для оплаты в интернет-магазине, нужно сгенерировать купон в личном кабинете на нужную сумму, кратную 100 рублям. Например, вам нужна шлифовальная машинка за 2999 рублей. Можно накопить 1500 бонусов, сформировать купон и приобрести ее за полцены.

Планирование больших расходов

Владельцы карт ОБИ Клуба могут хранить список покупок в личном кабинете и заказывать доставку материалов для каждого этапа ремонта по мере необходимости. Там же можно контролировать свой бонусный счет и заранее рассчитать будущую экономию. Например, посмотреть размер кешбэка, полученного при покупке материалов для черновых работ: впоследствии он может пойти на оплату половины стоимости плитки или сантехники.

Дополнительные привилегии

Помимо специальных акций, владельцам карты ОБИ Клуба доступны дополнительные привилегии: персональные предложения, подарки в день рождения, возможность вернуть товар в течение трех лет без предъявления чека — вся история покупок хранится в личном кабинете. И вот сейчас для всех участников ОБИ Клуба в Казани до 22 ноября проходит специальная акция: со второй покупки на карту будет возвращаться двойной кешбэк. Бонусные баллы, полученные по этой акции, можно будет потратить до 31 декабря. Например, позволить себе постелить в квартире ламинат более высокого качества или поклеить новые стильные обои накануне Нового года.

Оформление бонусной карты ОБИ Клуба возможно дистанционно

Сейчас участником программы ОБИ Бонус в Казани может стать любой желающий. Для этого даже необязательно выходить из дома. Виртуальную карту можно оформить и активировать на сайте obiclub.ru или в мобильном приложении ОБИ. А те, кто предпочитает традиционный офлайн-шопинг, могут получить пластиковую карту на кассе в гипермаркете ОБИ при любой покупке, активировать ее по телефону 8-800-500-8080 или на стойке регистрации в магазинах. Со всеми условиями программы ОБИ Бонус можно ознакомиться по ссылке.

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