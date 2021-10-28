За последние сутки шесть жителей Бугульмы стали жертвами мошенников

Фото: Максим Платонов

В Бугульме продолжают фиксировать случаи мошенничества. За последние сутки жертвами злоумышленников стали шесть местных жителей. Один из них лишился более 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Так, 82-летней пенсионерке поступил телефонный звонок. Мошенник представился юристом из прокуратуры и заявил, что женщине назначена денежная компенсация в сумме 580 тысяч рублей за ранее приобретенный некачественный препарат в интернете. Злоумышленник сообщил, что для получения выплаты необходимо внести некоторые средства за перевод денег и страховку. По его указаниям пенсионерка в течение месяца перечисляла деньги через банкомат на продиктованные мошенником реквизиты. После этого она стала ожидать начислений, но только потом поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что несколько жителей Казани пострадали от действий мошенницы. Один из них потерял 50 тысяч рублей, другому казанцу был причинен материальный ущерб в размере 400 тыс. рублей.

Диана Жиленкова