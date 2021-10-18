Apple презентовала подписку на свой музыкальный сервис под управлением Siri
Компания Apple на презентации представила новую подписку на свой музыкальный сервис Apple Music с управлением исключительно с помощью голосового помощника Siri. Она будет вдвое дешевле обычной.
Стоимость «голосовой» подписки — 5$. Обычная стоит 10$, подписка с расширенными возможностями — $15. Однако подписка, управляемая голосовым помощником, не включает в себя доступ к видео, словам песен и записям в высоком качестве, передает ТАСС.
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