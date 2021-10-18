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Apple презентовала подписку на свой музыкальный сервис под управлением Siri

21:58, 18.10.2021
Apple презентовала подписку на свой музыкальный сервис под управлением Siri
Фото: pixabay.com

Компания Apple на презентации представила новую подписку на свой музыкальный сервис Apple Music с управлением исключительно с помощью голосового помощника Siri. Она будет вдвое дешевле обычной.

Стоимость «голосовой» подписки — 5$. Обычная стоит 10$, подписка с расширенными возможностями — $15. Однако подписка, управляемая голосовым помощником, не включает в себя доступ к видео, словам песен и записям в высоком качестве, передает ТАСС.

Фото: pxhere.com

Сегодня американская корпорация презентовала обновленные модели ноутбука MacBook Pro и наушников AirPods.

Татьяна Леухина
ТехнологииITМедиаОбществоКультура

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