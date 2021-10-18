Apple представила новые AirPods

Американская корпорация Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Трансляция ведется на сайте компании.

У новых наушников будет защита от влаги и пота, увеличенная емкость аккумулятора. Ожидается, что работы аккумулятора хватит на шесть часов беспрерывного прослушивания музыки. В Apple пообещали, что 5 минут заряда хватит на час использования.

Наушники будут стоить $179 (около 12,7 тысяч рублей), ее можно будет заказать начиная со следующей недели.

В середине сентября Apple официально презентовала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.



Татьяна Леухина