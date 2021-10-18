Apple представила обновленные модели MacBook Pro

Американская корпорация Apple сегодня вечером представила обновленные модели ноутбука MacBook Pro. Трансляция ведется на сайте компании.

Устройства представлены в двух вариантах: с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. В верхней части экрана появился блок с камерой, аналогичный тому, который используется в смартфонах iPhone («Айфон») и планшетах iPad («Айпад»).

У нового поколения ноутбуков появилась магнитная система зарядки MagSafe, которой не было в предыдущем поколении MacBook Pro. Сенсорную многофункциональную панель Touch Bar заменили на полноразмерные клавиши управления.

Также Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods.

