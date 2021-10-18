Бывший директор татарстанского колледжа обвиняется в должностных преступлениях

Фото: Максим Платонов (архив)

Бывший директор Апастовского аграрного колледжа обвиняется в должностных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Татарстан.

По версии следствия, мужчина должен был взять на личный контроль качество выполнения плана приема обучающихся в колледж, однако тот находил студентов для формального обучения, в результате чего в учебное заведение приняли 11 студентов, 10 из которых получали стипендию, но не посещали занятия.

Фото: СК по РТ

В конечном итоге учащихся отчислили, а директора уволили. Ущерб оценили в более 378 тысяч рублей — это незаконно начисленные стипендии и потраченные средства из фонда оплаты работы преподавателей. Свою вину бывший директор признал. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

В прошлом месяце за злоупотребление должностными полномочиями завели уголовное дело на пристава. Он освобождал должников от обязательных работ.

Диана Жиленкова