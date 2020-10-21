Первый снег принес в Казань нестабильную погоду. Дальше будет холоднее

Фото: соцсети

В Казани выпал первый снег

Этим утром в Казани и рядом с ней выпал первый снег — он застал с утра сначала жителей Зеленодольска, а также города высоких технологий Иннополис. Фотографии горожане опубликовали в социальных сетях.

Уже через несколько часов снег, хоть и менее интенсивный, пошел в центре Казани — так, например, выглядел двор одного из зданий на улице Карла Маркса. Впрочем, надолго снег не задержался.



Погода будет нестабильной

О мокром снеге синоптики предупреждали еще в начале недели. Сообщалось, что дожди и мокрый снег пройдут в республике под влиянием глубокого атлантического антициклона, прогнозировался и ветер порывами до 15—18 м/с. Ночью температура может достигать -4 градусов.

При этом завтра, 22 октября, существенных осадков в Татарстане не ожидается. Днем температура не поднимется выше +5 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Такой же температура останется и 23 октября, но вновь прогнозируются дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Как рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев, в целом татарстанцев ожидает дальнейшее похолодание. Однако погода в ближайшие дни будет нестабильной.

— Впереди у нас будет похолодание, однозначно. Мы находимся в тыловой части циклона, плюс северный ветер, однозначно будет холодно. Но циклон идет западный, неустойчивый, постоянно меняется и облачность, осадки могут быть в виде и дождя, и снега. Ночные температуры опускаются ниже нуля, дневные тоже останутся невысокими, — добавил Переведенцев.

Александр Артемьев