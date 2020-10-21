Первый снег принес в Казань нестабильную погоду. Дальше будет холоднее
В Казани выпал первый снег
Этим утром в Казани и рядом с ней выпал первый снег — он застал с утра сначала жителей Зеленодольска, а также города высоких технологий Иннополис. Фотографии горожане опубликовали в социальных сетях.
Уже через несколько часов снег, хоть и менее интенсивный, пошел в центре Казани — так, например, выглядел двор одного из зданий на улице Карла Маркса. Впрочем, надолго снег не задержался.
Погода будет нестабильной
О мокром снеге синоптики предупреждали еще в начале недели. Сообщалось, что дожди и мокрый снег пройдут в республике под влиянием глубокого атлантического антициклона, прогнозировался и ветер порывами до 15—18 м/с. Ночью температура может достигать -4 градусов.
При этом завтра, 22 октября, существенных осадков в Татарстане не ожидается. Днем температура не поднимется выше +5 градусов, а ночью опустится до -6 градусов. Такой же температура останется и 23 октября, но вновь прогнозируются дождь, мокрый снег и сильный ветер.
Как рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев, в целом татарстанцев ожидает дальнейшее похолодание. Однако погода в ближайшие дни будет нестабильной.
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