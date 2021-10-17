На следующей неделе в Татарстане ожидается мокрый снег и до -3 ночью

В середине следующей недели в Татарстане ожидается мокрый снег, дневные температуры понизятся до +8 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 18 октября, ожидается небольшой и умеренный дождь. Днем воздух прогреется до +7..+12˚. Во вторник также местами пройдет небольшой дождь. Ночью прогнозируется до +2..+7 градусов, днем — +5..+10.

Фото: pixnio.com

20 октября, в среду, в Татарстане пройдут местами небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью похолодает до +2..-3˚, днем воздух прогреется до +3..+8˚.

Ранее о снеге в центре Европейской части России предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, после похолодания во вторник и среду, в четверг и пятницу вынос теплых воздушных масс приведет к значительному повышению температуры. В следующие выходные также должно произойти заметное похолодание: ожидаются ночные температуры около нуля.



Татьяна Леухина