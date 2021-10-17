Синоптик спрогнозировал погодную лихорадку в Центральной России на следующей неделе

Фото: Василий Иванов (архив)

На следующей неделе погоду в Центральной России начнется «буквально лихорадить». Об этом предупредил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

"... в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Синоптик предупредил, что в понедельник, 18 октября, через Центральную Россию начнет прорываться холодный атмосферный фронт. В Москве дневная температура понизится до +4…+9 градусов. «А дальше столбики термометров опустятся на самое дно холода», — заявил Тишковец.

В ночь на среду синоптики прогнозирует снег. заморозки, и, как следствие, первую гололедицу. Этот день станет самым холодным на следующей неделе. Днем ожидается максимум +5 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

В четверг в регионах Центральной России синоптики прогнозирует дождь с мокрым снегом и сильный ветер. Однако воздух прогреется уже до +12 градусов.

К концу неделе станет еще теплее, ожидается до +14 градусов. Однако в воскресенье в Центральной России вновь похолодает. Как заявил Тишковец, это будет «долговременное вторжение арктического холода, которое в последующем переведет формат погоды в предзимье».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что во вторник в центре Европейской части России может выпасть мокрый снег. Во вторник ночью уже похолодает до –3, в ночь на среду — до –4 градусов.



Татьяна Демина