В Нижнекамске умерла Герой социалистического труда Ганзя Ахмадиева

Умерла почетный гражданин Нижнекамска, Герой социалистического труда Ганзя Ахмадиева. Она скончалась после продолжительной болезни.

Ганзя Ахмадиева приехала в Нижнекамск в 1961 году. Она активно принимала участие в строительстве городскго Дома народного творчества, кинотеатра им. Мусы Джалиля, гостиницы «Кама» и других важных объектов. До 1992 года она работала бригадиром маляров ПО «Нижнекамскнефтехим».

За свою жизнь Ганзя Ахмадиева успела побывать членом обкома профсоюза Министерства энергетики и электрификации СССР и делегатом одного из съездов профсоюзов СССР. Затем она удостоилась медали «За трудовую доблесть» и ордена Октябрьской Революции, почетного звания «Заслуженный строитель Татарской АССР». В 1980-м ей присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина.

Имя Ганзи Ахмадиевой внесено в Книгу Героев Татарстана. В этом году она удостоилась медали, посвященной "100-летию ТАССР» и звания Почетный гражданин Нижнекамска.

Фото: e-nkama.ru

Прочащие с Ахмадиевой состоится в понедельник, 18 октября, в 9:30 на Аллее почетных граждан городского кладбища, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.



Татьяна Демина