В США заразившегося COVID-19 миллионера подключили к ИВЛ спустя два дня после пожизненного приговора

Миллионер Роберт Дерст, которого суд Лос-Анджелеса в четверг приговорил к пожизненному заключению за убийство, совершенное в 2000 году, заразился COVID-19. Его подключили к аппарату ИВЛ.

На суде Дерст выглядел куда хуже обычного, ему было тяжело дышать и говорить, рассказал телеканалу NBC News его адвокат.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

78-летнего Дерста признали виновным в убийстве своей подруги Сьюзан Берман. Женщина собиралась признаться, что обеспечила Дерсту ложное алиби в связи с исчезновением его жены в 1982 году, следов которой так до сих и не нашли. В 2001 году Дерст убил соседа Морриса Блэка, но суд счел, что мужчина применил самооборону.

Миллионер выдал себя случайно: в 2015 году он участвовал в съемках документального фильма HBO о своей жизни. Во время съемок мужчина случайно признался в преступлении. Отлучившись в уборную, Дерст пробормотал «Ты попался? Что ты наделал? Убил их всех, конечно», забыв, что микрофон остался включенным и его слова слышали. Съемочная группа отнесла эту запись в полицию вместе с другими собранными во время работы над сериалом уликами.

Татьяна Леухина