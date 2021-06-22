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НКО «Лаборатория социальных наук» включили в список иноагентов

15:55, 22.06.2021
НКО «Лаборатория социальных наук» включили в список иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции РФ внесло автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ «Лаборатория социальных наук»* в список иноагентов.

В ведомстве указали, что организация получала финансирование из Oxford Russia Fund (Великобритания).

При этом «Лаборатория социальных наук» еще 18 июня сообщила о прекращении своей деятельности по независящим от нее причинам. «Изменения в законодательстве ставят Лабораторию в условия, в которых дальнейшая работа без ущерба для содержания программ представляется нам невозможной», — говорится в сообщении организации на Facebook.

*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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