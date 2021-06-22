НКО «Лаборатория социальных наук» включили в список иноагентов
Министерство юстиции РФ внесло автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ «Лаборатория социальных наук»* в список иноагентов.
В ведомстве указали, что организация получала финансирование из Oxford Russia Fund (Великобритания).
При этом «Лаборатория социальных наук» еще 18 июня сообщила о прекращении своей деятельности по независящим от нее причинам. «Изменения в законодательстве ставят Лабораторию в условия, в которых дальнейшая работа без ущерба для содержания программ представляется нам невозможной», — говорится в сообщении организации на Facebook.
*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым