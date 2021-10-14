На выходных в Татарстане местами ожидается небольшой дождь

15 октября в Татарстан проникнет атмосферный фронт, из-за чего в некоторых районах республики пройдет дождь. Юго-восточный ветер может усилиться до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью составит +3..+8 градусов, днем — +11..+16 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В выходные из-за близости атмосферных фронтов местами ожидается небольшой дождь. Ночная температура воздуха понизится до 0..+5 градусов, а днем ожидается +7.. +13 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Небольшой дождь ожидается и в начале следующей недели. Ночью температура воздуха составит +1..+6 градусов, днем — +7..+12 градусов.

О погоде в ближайшую декаду до 21 октября недавно рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. По его словам, в этот период сохранится теплая и комфортная погода.



Диана Жиленкова