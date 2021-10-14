Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям

Кабмин РФ дополнительно выделит 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям, где растут дети в возрасте до трех лет. Кроме того, еще порядка 28 млрд рублей направят на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также он отметил, что на ежемесячные денежные выплаты могут рассчитывать семьи после рождения третьего ребенка и последующих детей, пока те не достигнут возраста трех лет. Мишустин подчеркнул, что рождаемость в стране увеличивается и регионы нуждаются в дополнительном финансировании, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В конце прошлого месяца Счетная палата РФ предложила увеличить выплату на подготовку детей к школе, сделать ее ежегодной и установить в размере 20 тысяч рублей.



Диана Жиленкова