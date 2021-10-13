В Госдуму внесли проект поправок в статью УК РФ о повторных побоях для защиты жертв домашнего насилия

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, в котором предлагается внести поправки в статью 116.1 Уголовного кодекса РФ о повторном нанесении побоев. Документ подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда страны по жалобе россиянки Людмилы Саковой.

Гражданка указала, что действующая редакция статьи 116.1 УК РФ не предусматривает привлечение к уголовной ответственности лиц с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам.

В проекте правительство указало, что на сегодняшний день уголовная ответственность установлена только для граждан, нанесших побои в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию. В связи с этим по действующему законодательству лица, имеющие судимость, находятся «в привилегированном положение по отношению к людям, привлеченным к административной ответственности».

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство предлагает установить наказание повторное нанесение побоев родственникам в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо арест на срок до полугода.

В марте генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что последствия пандемии коронавируса в мире сильнее сказались на женщинах, чем на мужчинах. Об этом свидетельствует рост домашнего насилия и снижение возможностей для доступа к охране репродуктивного здоровья.

Татьяна Демина