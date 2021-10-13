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Глава холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков ответит на вопросы читателей «Реального времени»

12:10, 13.10.2021
Глава холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков ответит на вопросы читателей «Реального времени»

15 октября в 14.00 гостем online-конференции «Реального времени» станет президент-председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков.

Тезисы к обсуждению:

  • текущее состояние российского и глобального фондового рынка;
  • прогнозы развития до конца года и в более долгосрочной перспективе;
  • основные экономические тренды;
  • развитие национального и регионального рынков брокерских услуг.

Задавайте свои вопросы Владиславу Кочеткову в комментариях или в соцсетях с хештегом #вопросонлайн.

МероприятияOnline-конференции Татарстан

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