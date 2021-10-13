Глава холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков ответит на вопросы читателей «Реального времени»
15 октября в 14.00 гостем online-конференции «Реального времени» станет президент-председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков.
Тезисы к обсуждению:
- текущее состояние российского и глобального фондового рынка;
- прогнозы развития до конца года и в более долгосрочной перспективе;
- основные экономические тренды;
- развитие национального и регионального рынков брокерских услуг.
Задавайте свои вопросы Владиславу Кочеткову в комментариях или в соцсетях с хештегом #вопросонлайн.МероприятияOnline-конференции Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым