Правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром нефть»
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил центр цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» — «Цифергауз». В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и нефтяной компанией, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
«В «Цифергаузе» работают более 300 сотрудников «Газпром нефти», здесь расположены лаборатории по ИИ, беспилотным авиационным системам, робототехнике, 3D-печати, AR/VR, видеоаналитики, промышленному интернету и другим. Все эти технологии применяются для цифрового поиска и добычи нефти, автоматизации заводов, роботизации логистики и даже в оснащении собственного арктического флота «Газпром нефти».
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