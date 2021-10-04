Российские операторы связи сообщили, что работают в штатном режиме
«Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 продолжают работу в штатном режиме на фоне масштабного сбоя популярных соцсетей. Об этом сообщает ТАСС.
Сеть «Билайн» работает в штатном режиме. Зачастую в случае, когда технические проблемы возникают на стороне популярного сервиса (социальная сеть или мессенджер), пользователи сетуют на сбои у оператора связи, но не всегда это соответствует действительности, отметили в пресс-службе компании.
О штатной работе сообщили компании «Мегафон» и Tele2.
Сегодня вечером появились сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже появились сообщения о сбоях в работе TikTok, Telegram и «ВКонтакте».
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