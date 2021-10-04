Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои, это подтверждают данные сервиса Downdetector.

59% пользователей сообщили о сбое приложения, у 22% возникли проблемы с отправкой сообщений, а 19% не смогли в штатном режиме подключиться к серверу.

Согласно отчетам, одни из самых сильных сбоев наблюдаются в Москве и Киеве. Еще сильные сбои зафиксированы в Санкт-Петербурге.

Фото: downdetector.ru

В последнее время неполадки в работе Telegram участились. Так, пользователи сообщали о сбоях 8, 15 и 20 сентября.

Маргарита Головатенко