Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои, это подтверждают данные сервиса Downdetector.
59% пользователей сообщили о сбое приложения, у 22% возникли проблемы с отправкой сообщений, а 19% не смогли в штатном режиме подключиться к серверу.
Согласно отчетам, одни из самых сильных сбоев наблюдаются в Москве и Киеве. Еще сильные сбои зафиксированы в Санкт-Петербурге.
В последнее время неполадки в работе Telegram участились. Так, пользователи сообщали о сбоях 8, 15 и 20 сентября.
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