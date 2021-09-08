В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram рассказали о сбое в его работе в среду, 8 сентября.

Сообщения о перебоях в функционировании ресурса от пользователей начали поступать ночью. Чаще всего жалобы касались проблем с подключением, часть людей отметили невозможность отравить сообщения.

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Согласно данным сервиса Downdetector, большое количество сбоев наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.



В июне в Казани и других российских городах наблюдались сбои в сервисах Google. Пользователи в основном отмечали сбои в работе сайта (71%) и при входе в учетную запись (28%).

Алексей Нечаев