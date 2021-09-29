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В Татарстане привились от коронавируса 1 081 724 человека

12:03, 29.09.2021
В Татарстане привились от коронавируса 1 081 724 человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане привились от коронавируса 1 081 724 человека. За сутки прирост составил 1 550 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 947 523 человека.

В Татарстане количество желающих сделать прививку от коронавируса упало в 10 раз. Мало и тех, кто прививается от гриппа. Для сравнения: 8 июля прививку от COVID-19 сделали рекордные 17,7 тысячи человек, а 28 сентября — 2,2 тысячи человек. По словам врача-эпидемиолога городской поликлиники №10, в летний период заинтересованность в вакцинации выше в связи с тем, что люди ездят отдыхать за границу.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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