Актрису, пародировавшую представителя МВД Ирину Волк, арестовали на 10 суток

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Актрису из Уссурийска Ларису Кривоносову, которая в одном из интернет-сериалов спародировала официального представителя МВД России Ирину Волк, привлекли к административной ответственности. Ее арестовали на 10 суток.

Кроме того, актрису оштрафовали на 1 тыс. рублей за незаконное ношение формы сотрудника полиции (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ). Женщина свою вину признала и раскаялась, пишет RT.

Фото: Максим Платонов

Кривоносова играла в популярном интернет-сериале вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Там ей досталась роль официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф, в которой увидели отсылки к представителю МВД России Ирине Волк.

Татьяна Демина