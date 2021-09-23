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В Татарстане обязали священнослужителей, прибывших из-за рубежа, проходить аттестацию повторно

12:44, 23.09.2021
В Татарстане обязали священнослужителей, прибывших из-за рубежа, проходить аттестацию повторно
Фото: Максим Платонов (архив)

Священнослужители, получившие образование за рубежом и впервые приступающие к совершению богослужений или преподавательской деятельности на территории Татарстана, должны будут пройти аттестацию в российских духовных учебных заведениях. Такие изменения приняли депутаты Госсовета РТ в республиканский закон «О свободе совести и религиозных объединениях».

Кроме того, для избегания вовлечения верующих в экстремистские организации и недопущения финансирования терроризма установлен запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также лиц, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания на территории РФ, руководить религиозной группой или быть ее участником.

Также религиозные организации обязаны уведомлять Минюст РТ о продолжении своей деятельности не реже 1 раза в год.

ОбществоВласть Татарстан

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