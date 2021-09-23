В Татарстане продлили действие льготных ставок по налогу на имущество для ряда организаций

Сегодня на заседании Государственного Совета Татарстана в первом чтении и в целом приняли законопроект о внесении изменений в республиканский закон о налоге на имущество организаций. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Федеральным законом на всей территории России установили срок уплаты налога на имущество организаций по итогам налогового периода — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Принятие законопроекта приводит республиканское законодательство в соответствии с федеральным.

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Также на 2022 и 2023 годы пролонгируется льготная налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 1,6% в отношении железнодорожных путей общего пользования.

Сегодня депутаты Госсовета Татарстана установили региональный коэффициент для исчисления подоходного налога для трудовых мигрантов, работающих в республике. Он повышен с 1,95 до 2.