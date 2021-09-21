В Татарстане представители коммерческой компании вымогали 1,2 млн рублей за отказ от участия в аукционе

В Татарстане два представителя коммерческой компании вымогали у другой организации 1,2 млн рублей за отказ от участия в аукционе, проводимом ГБУ «Республиканская имущественная казна», и за неповышение цен по лоту на право аренды на земельный участок на территории ОЭЗ «Алабуга». Возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

По версии следствия, 46-летний и 54-летняя жители Казани, представляя по доверенности интересы одной из компаний, вымогали деньги у другой организации с 24 июня по 20 сентября 2021 года. Они же являлись вторым участником аукциона.

Фигуранты дела планировали получить деньги путем заключения фиктивного договора на оказание услуг по поставке товаров и на подписание актов выполненных работ с последующим перечислением средств на счет подконтрольной им фирмы, сообщил старший помощник руководителя управления СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Фото: Сергей Афанасьев (архив)

Накануне, 20 сентября, в здании Республиканской имущественной казны подозреваемая, действуя совместно со вторым фигурантом уголовного дела, написала отказ от участия в аукционе. Перед этим потерпевшая от имени организации подписала фиктивный договор и акт выполненных работ на общую сумму 1,2 млн рублей.

Следовали устанавливают все обстоятельства произошедшего. Меры пресечения подозреваемым пока не выбраны. Расследование уголовного дела продолжается.

В августе Следком России по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ведущего инженера компании ТАНЕКО, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Татьяна Демина