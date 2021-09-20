«Ак Барс» сыграет дома против подмосковного «Витязя» в матче КХЛ

Сегодня, 20 сентября, «Ак Барс» сыграет дома с подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Казани начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «ТНВ» и «ТНВ-Планета».

Матч с «Витязем» станет для «Ак Барса» вторым в текущей домашней серии. Ранее казанцы с минимальным счетом обыграли «Сочи» (1:0). Это всего лишь четвертая победа команды Дмитрия Квартальнова в сезоне в восьми играх.

«Витязь» не может победить в чемпионате уже шесть матчей. После стартовой победы над «Торпедо» (6:3) подмосковная команда набрала 4 очка, но все они были добыты поражениями в овертаймах и буллитных сериях.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Витязь» провели один очный поединок. Встреча в Подольске завершилась победой казанцев в овертайме со счетом 2:1.

Отметим, что до игры в Казани подмосковная команда проиграла в Нижнекамске местному «Нефтехимику» (5:2).