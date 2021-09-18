«Нефтехимик» крупно обыграл «Витязь», прервав трехматчевую серию поражений

«Нефтехимик» обыграл дома подмосковный «Витязь» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гости первыми открыли счет, но нижнекамской команде удалось переломить ход встречи. Вначале «волки» вышли вперед во втором периоде, а после заключительного перерыва при счете 2:2 забросили еще 3 шайбы, завершив игру крупной победой.

В составе «Нефтехимика» голами отметились Тимур Хафизов, Егор Попов, Марат Хайруллин, Алексей Пузанов и Андрей Чивилев.

Эта победа стала для нижнекамской команды уже четвертой в сезоне. При этом подопечные Олега Леонтьева сумели прервать серию из трех поражений подряд.

Напомним, матч с «Витязем» пропустили два ведущих легионера команды Дэн Секстон и Либор Гудачек.