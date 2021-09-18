В Татарстане явка на выборах во второй день голосования составляет 46,9%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане явка на выборах в Госдуму во второй день голосования по данным на 15.00 составляет 46,9%. Такие данные приводит система ГАС «Выборы».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жалоб на нарушение избирательного законодательства, влияющих на ход голосования, в ЦИК РТ не поступало, сообщает пресс-служба комиссии.

В России, по данным на 15.00, явка 18 сентября составила 25,64%.

Татьяна Леухина