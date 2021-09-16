В России начались выборы депутатов Госдумы

В информационном центре ЦИК России дали старт голосованию на выборах. В РФ уже открылись первые избирательные участки — на Чукотке и Камчатке.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различных уровней. Граждане избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходят муниципальные выборы.

О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».