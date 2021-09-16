Минцифры: число бюджетных мест на IT-направлении к 2024 году увеличат вдвое

К 2024 году российские вузы увеличат набор абитуриентов по IT-специальностям на бюджетные места до 120 тысяч. Это вдвое больше, чем сейчас. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на встрече с представителями IT-сообщества в Ульяновске.

Сейчас остается проблема с качеством подготовки специалистов.

— Если IT-компании сюда не включатся, то качество подготовки будет не очень хорошее. И в этом смысле мы призываем региональные большие комьюнити делать — есть опорные вузы в любом регионе, — приводит ТАСС его слова.

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Минцифры готово финансово участвовать в этом, внедрять новые технологии обучения, оплачивать лучших преподавателей.

Также Шадаев добавил, что обучение основам IT будет активно развиваться в старших классах школы.

Во вторник стало известно, что Минцифры и Минэкономразвития намерены учредить в России институт IT-омбудсмена. Он займется защитой прав компаний в целях выявления системных проблем в этом секторе. В этот день день правительство России утвердило «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий.



Татьяна Леухина