Под Волгоградом задержали татарстанца в розыске — он напал на инспекторов ДПС с ножом
Следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, которого подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
По данным следствия, 7 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о пьяном мужчине, выходящем на проезжую часть федеральной автодороги «Каспий». Он мешал движению транспорта и своим поведением провоцировал ДТП.
На место для проверки информации прибыли инспекторы ДПС и попытались пресечь действия нарушителя. Дебошир был недоволен требованиями сотрудников полиции, достал нож и стал замахиваться на инспекторов.
Выяснилось, что подозреваемого за непристойное поведение высадили из рейсового автобуса, направлявшегося из Дагестана в Москву. Он распивал спиртное и скандалил с пассажирами. Установлено, что мужчина находится в розыске по Татарстану.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по области.
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