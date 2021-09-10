Под Волгоградом задержали татарстанца в розыске — он напал на инспекторов ДПС с ножом

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, которого подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.



По данным следствия, 7 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о пьяном мужчине, выходящем на проезжую часть федеральной автодороги «Каспий». Он мешал движению транспорта и своим поведением провоцировал ДТП.

На место для проверки информации прибыли инспекторы ДПС и попытались пресечь действия нарушителя. Дебошир был недоволен требованиями сотрудников полиции, достал нож и стал замахиваться на инспекторов.

Выяснилось, что подозреваемого за непристойное поведение высадили из рейсового автобуса, направлявшегося из Дагестана в Москву. Он распивал спиртное и скандалил с пассажирами. Установлено, что мужчина находится в розыске по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по области.

Маргарита Головатенко