Синоптики предупредили о тумане в Татарстане в пятницу
Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в пятницу. Сообщение опубликовано на сайте организации.
Ночью и утром 10 сентября на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман.
В пятницу прогнозируется ночью, утром и днем дождь, ветер до 15 м/с и температура до +12... +17 градусов.
Вчера татарстанцев предупредили о сильном порывистом ветре порывами 16—21 м/с. Также на территории республики пройдут дожди, дневные температуры составят +13... +15 градусов.Общество Татарстан
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