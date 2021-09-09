Новости общества

15:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики предупредили о тумане в Татарстане в пятницу

13:46, 09.09.2021
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане в пятницу
Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в пятницу. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Ночью и утром 10 сентября на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман.

В пятницу прогнозируется ночью, утром и днем дождь, ветер до 15 м/с и температура до +12... +17 градусов.

Вчера татарстанцев предупредили о сильном порывистом ветре порывами 16—21 м/с. Также на территории республики пройдут дожди, дневные температуры составят +13... +15 градусов.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также