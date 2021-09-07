Адвокат «вице-президента» Finiko заявил, что его задержали незаконно

Фото: Дарья Пинегина

Адвокат «вице-президента» компании Finiko Ильгиза Шакирова считает, что его подзащитного задержали незаконно. Такое заявление он сделал сегодня в Вахитовском районном суде Казани, где Шакирову избирали меру пресечения.

Адвокат рассказал, что в 13.20, через 10 минут после окончания допроса Шакирова в качестве свидетеля, его задерживают по 91-й статье УПК, а именно, потому что потерпевшие и очевидцы указывают на него как на лицо, совершившее преступление.

— Мы еще раз посмотрели — Доронин, Сабиров, Храпова — фамилию [Шакирова] не указывают. Зыгмунтович — фамилия не звучит. На основании чего задерживают? Какие потерпевшие и очевидцы дают на Шакирова показания, что он причастен к преступлению? — заявил в суде адвокат.

Затем он указал на протокол допроса Шакирова в качестве подозреваемого. «Вопрос к следствию только один, говоря языком известного фильма, — какая вина на мне, боярин? Что я сделал? Поясните мне сущность подозрений? У кого я и что украл? Не разъясняют. На ходатайства разъяснить подозрения не отвечают», — продолжил свою речь защитник Шакирова.

Затем он указал на протокол допроса потерпевшей Садриевой, где тоже нет фамилии Шакиров. «Не указывает она на него как на лицо, которое совершило в отношении нее противоправные деяния», — обратил внимание суда адвокат.

Фото: Дарья Пинегина

Следующим был затронут протокол допроса потерпевшей Мусиной: «И вот тут начинается — мне известен Шакиров как активный участник программы Finiko, который завлекал, который убеждал, который рекламировал и т.д.», — продолжил защитник.

«Уважаемый суд, я прошу вас обратить внимание на дату этого протокола — протокол допроса свидетеля составлен 7 сентября, и начинается он со слов «...ранее данные показания подтверждаю, желаю добавить, что еще и Шакиров виноват». То есть на 6 сентября — на дату задержания Шакирова — не было лиц, которые показывали бы на него как на лицо, совершающее это преступление. Не было данных у следователя, и задержание вот с такими материалами, которые нам предоставил следователь, — это незаконное действие, поскольку ни одного свидетеля, ни одного потерпевшего или иного лица, которое бы указывало на Шакирова как на лицо, причастное к преступлению», — продолжил речь в защиту обвиняемого адвокат.

— А вот 7 сентября появляется, следователь начал понимать — задержать-то мы задержали, протокол составили, а дальше чего. Поэтому была вызвана Мусина, которая подтвердила ранее данные показания. Но в ранее данных она о Шакирове и слова не говорила, — заявил перед судьей адвокат.

Он обратил внимание, что на очной ставке Мусина заявила, что Шакирова лично не знает, не знакома и никогда не разговаривала с ним, но она посмотрела лекции в youtube, и на основании просмотр роликов у нее сложилось мнение, что тот причастен и т.д. «Рассказывал, как торговать, как зарабатывать, как инвестиции делать — вот на основании этих роликов у нее сложилось впечатление о его причастности», — добавил адвокат.

Он обратил внимание, что свидетельница заявила, что лично не знает, чтобы Шакиров привлекал в Finiko вкладчиков. Она лишь указала, что «в телеграмме мне кто-то писал». Адвокат заявил, что женщина сообщила свое личное мнение. «Судебный акт не может быть основан на предположениях, нужны только факты», — напомнил защитник Шакирова.

— Делаем вывод, что Шакиров задержан-то незаконно. Что не было на него до 7 сентября никаких показаний или материалы эти в дело не вложили, а мы вынуждены основываться лишь на представленные материалы. И приходим, к сожалению для следствия, к очевидному выводу — задержание было незаконным, и основания, которые представлены в протоколе о задержании, не подтверждаются представленными материалами, — подытожил адвокат.

Шакирова защищают два адвоката, один из них — известный московский адвокат Максим Пашков. Сегодня Вахитовский суд Казани арестовал Шакирова. Он пробудет в СИЗО до 28 сентября. Подробнее — в материале «Реального времени».

