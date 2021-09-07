В Татарстане мужчина подозревается в покушении на убийство бывшей жены — он сел к ней в машину и начал душить

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Тукаевского района по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2014 году он развелся с супругой, после чего они стали судиться по вопросу раздела имущества. В августе этого года подозреваемый приехал к бывшей жене в Азнакаево. Он дождался, когда женщина выйдет из дома и сядет в автомобиль. После этого он подсел к ней и стал душить. В этот момент машина въехала в кустарник. Воспользовавшись моментом, женщина выскочила из салона и побежала к дому. Но она замешкалась у калитки, после этого мужчина ударил ее кулаком по затылку и снова пытался задушить. На крики женщины вышла соседка, после чего подозреваемый убежал.

Причастность к совершению преступления он не признал. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале августа в Татарстане задержали подозреваемого в покушении на убийство 16-летней девушки. По данным Следкома по РТ, на новое преступление 32-летний мужчина пошел, не досидев 15-летний срок за убийство.



Татьяна Леухина