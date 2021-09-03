В Татарстане прокуратура требует от птицефабрики ликвидировать незаконную свалку отходов производства

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане птицеводческий комплекс «Ак Барс» организовал незаконное складирование отходов производства на почве общей площадью более 1,43 га. На неприятный запах, исходящий от свалки, пожаловались жители населенных пунктов Пестрецы и Ленино-Кокушкино Пестречинского района, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура возбудила в отношении птицеводческого комплекса дела об административных правонарушениях за порчу земель (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) и за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами животноводства (ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ).

В прошлом году прокуратура внесла в адрес гендиректора птицефабрики представление об устранении нарушений. То, что несанкционированную свалку отходов до сих пор не ликвидировали, выяснилось во время повторного обследования территории. Ущерб окружающей среде оценивается примерно в 10 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Надзорное ведомство направило в Пестречинский районный суд исковое заявление об обязании предприятия ликвидировать нелегальную свалку, провести рекультивацию загрязненных земель и возместить нанесенный окружающей среде ущерб. Акты прокурорского реагирования на данный момент рассматриваются.



В начале августа «Реальное время» писало, что во время жары жители Столбища и еще нескольких сел в Лаишевском районе Татарстана жаловались на зловоние в их округе. Источником дурных запахов они называли куриный помет с местной птицефабрики, который в качестве органического удобрения свозят на ближайшие поля. Подробнее — в материале.



Татьяна Демина