«Киберпарк» пройдет в рамках KAZAN DIGITAL WEEK

25 сентября в ИТ-парке состоится главное игровое событие Поволжья этого года — «Киберпарк». В этом году мероприятие пройдет под эгидой Международного форума KAZAN DIGITAL WEEK и станет заключительной, неформальной частью события.

Мероприятие организовано при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства цифрового развития Республики Татарстан.

«Киберпарк» — мероприятие, призванное дать новый толчок к развитию интерактивного контента и созданию национальных прикладных интерактивных и игровых проектов в Татарстане, а также развитию киберспорта как дисциплины, способствующей развитию когнитивных способностей.

Программа «Киберпарка» включает в себя три блока: образовательная конференция, чемпионат по киберспортивным дисциплинам и территория развлечений.

Образовательная конференция посвящена разработке интерактивного контента и компьютерных игр. Спикерами выступят представители таких крупных компаний, как Wargaming, My.Games (Mail.ru), Skillbox, GD Forge. На конференции будут представлены продукты татарстанских игровых разработчиков, а участники практической секции смогут создать свою игру.

Приглашенным гостем выступит Петер Вестербака — один из создателей популярной игры Angry Birds и основатель крупнейшей стартап-конференции Slush. Конференция проводится совместно с сообществом авторов игр «Индикатор», Kazan Digital Week и компанией Indie GameDev Club.

Огромная территория развлечений расположится как внутри здания, так и на улице и будет включать в себя зону ролевых настольных игр, библиотеку комиксов, киберспортивные тренажеры, уличную автовыставку с участием признанных лидеров мировых автомобильных соревнований, игровые зоны, гик-маркет, косплей-шоу, фуд-корт с музыкальным сопровождением и многое другое.

Чемпионат по World of Tanks, кибер-шахматам, Dota 2, CS:GO — признанным мировым лидерам среди киберспортивных дисциплин. Также на чемпионате пройдет автограф-сессия и активности с участием приглашенных киберспортивных блогеров. Соревнования проводятся при поддержке международного игрового бренда Wargaming и платформы Click-Storm.

Также на мероприятии будут представлены такие дополнительные дисциплины, как Clash Royale и Hearthstone, в которых можно будет посоревноваться на мобильных устройствах.

«Мы хотим изменить отношение к геймификации и интерактивному контенту в принципе. Уже давно доказано, что так называемые игры помогают обучать сотрудников без непосредственной угрозы для жизни, проводить сложные химические опыты, развивать когнитивные способности и даже служат профилактикой возрастной деменции. Но, к сожалению, зачастую геймдев и киберспорт воспринимают либо просто как игрушки, отнимающие время, либо вообще в негативном ключе. Думаем, настало время менять ситуацию и извлекать максимальную пользу для общества из такой важной в наше время сферы, как интерактивный контент», — подчеркивает руководитель проекта Валерия Васильева.

Уже сейчас в ИТ-парке ежемесячно проходят митапы, посвященные GameDev и разработке. Организаторы планируют и дальше развивать направление интерактивного контента — курсы по киберспорту и разработке игр, чемпионаты по киберспорту и масштабную Олимпиаду по киберспорту для 50 000 участников в 2025 году.

Подробности и регистрация на сайте киберпарк.рф.