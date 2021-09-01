На дорогах Казани образовались 8-балльные пробки

В среду вечером, 1 сентября, на дорогах Казани образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.45.

Заторы наблюдаются традиционно в центре города. Сложная обстановка на ул. Саид-Галеева, Ташаяк, Лево-Булачной, Тази Гиззата, Чернышевского, Татарстан, Пушкина, а также в Щербаковском переулке.

Пробки образовались также на улицах Тихомирнова, Островского, Нурсултана Назарбаева, Технической, Клары Цеткин, Большой Крыловке, Степана Халтурина, Деловой и некоторых других.

Напомним, пробки на дорогах Казани наблюдались и накануне вечером, 31 августа.

Татьяна Демина