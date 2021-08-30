Река Миссисипи поменяла направление течения из-за урагана «Ида»

Из-за урагана «Ида», обрушившегося на побережье штата Луизиана в США, река Миссисипи поменяла свое направление, сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.



Так, ураган остановил течение реки около Нового Орлеана, тем самым заставив его «повернуться вспять». Это создает угрозу подтопления прибрежных участков. Геологическая служба США отмечает, что такое природное явление крайне необычно.

Утром понедельника ураган «Ида» ослаб до первой категории. Скорость ветра в пределах урагана упала ниже 43 м/ с, сообщило ТАСС.

Уром стало известно, что в штате Луизиана остались без электроснабжения около миллиона человек. В соседнем штате Миссисипи перебои с электроснабжением испытывают порядка 30 тысяч человек.



В связи с ураганом в Новом Орлеане уже объявляли угрозу наводнения. Американский президент Джо Байден считает, что ураган может привести к серьезным разрушениям в южных штатах.

Маргарита Головатенко