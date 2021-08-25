В Татарстане на капитальный ремонт 4 объектов здравоохранения направят более 70,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения направят более 70,9 млн рублей. Тендер на выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установку и монтаж оборудования, размещен на портале госзакупок.

До 31 декабря 2021 года исполнителю необходимо капитально отремонтировать и дооснастить медицинским оборудованием и мебелью следующие объекты:

Шугуровскую врачебную амбулаторию ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» в селе Шугурово;



Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ (Казань, ул. Сибирский тракт, д.31а);

ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника МЗ РТ» (Казань, ул.Комиссара Габишева, д.5);

Также в Набережных Челнах необходимо капитально отремонтировать помещения, расположенные в жилом доме по проспекту Фоменко, д. 60 для размещения офиса врачей общей практики ГАУЗ «Городская поликлиника №4» им. Л.Н.Ганиевой.

Подать заявку на участие в тендере можно до 2 сентября. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

Напомним, в Татарстане на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение медицинских учреждений из бюджета направят более 7,7 млрд рублей. Еще за 1,7 млрд рублей капитально отремонтируют 25 стационаров больниц, в 18 из них строительно-монтажные работы уже ведутся, для остальных готовят проектно-сметную документацию.

Татьяна Демина