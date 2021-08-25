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В среду вечером в Казани образовались 7-балльные пробки

17:29, 25.08.2021
В среду вечером в Казани образовались 7-балльные пробки

В Казани вечером в среду, 25 августа, образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.29.

Сильные заторы образовались в центре Казани. «Стоят» улицы Татарстан, Лево-Булачная и Право-Булачная, Пушкина. Движение затруднено по улицам Астрономической, Чернышевского, Саид-Галеева.

Заторы наблюдаются на Щербаковском переулке, ул. Тихомирова, Бурхана Шахиди, Габдуллы Тукая и некоторых других.

Татьяна Демина
Авто Татарстан
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