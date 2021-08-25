В среду вечером в Казани образовались 7-балльные пробки

В Казани вечером в среду, 25 августа, образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.29.



Сильные заторы образовались в центре Казани. «Стоят» улицы Татарстан, Лево-Булачная и Право-Булачная, Пушкина. Движение затруднено по улицам Астрономической, Чернышевского, Саид-Галеева.

Заторы наблюдаются на Щербаковском переулке, ул. Тихомирова, Бурхана Шахиди, Габдуллы Тукая и некоторых других.

Татьяна Демина