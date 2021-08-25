Близкие убитого в Зеленодольске таксиста требуют с подсудимых подростков 2 млн

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Накануне в Зеленодольском горсуде состоялось первое заседание по уголовному делу школьника и двух студентов колледжа, обвиняемых в расправе над таксистом Александром Кротовым. Как выяснило «Реальное время», мать, отец, сестра и дочь убитого подали гражданские иски с подсудимых на общую сумму свыше 2 млн рублей.



Родственники Кротова требуют компенсации морального вреда и материального ущерба. Гражданскими ответчиками по делу признаны родители двух несовершеннолетних подсудимых и старший из обвиняемых.

Кроме убийства, трех парней в возрасте 16, 17 и 18 лет обвиняют в разбойном нападении с целью хищения автомобиля и другого имущества Кротова, а также в хищении его документов, включая паспорт.

Напомним, тело убитого со следами удавки на шее, побоев и волочения нашли в багажнике его иномарки 28 сентября 2020 года.

Также в деле обвиняемых подростков фигурирует более ранний эпизод — с грабежом кладовщика магазина «Пятерочка». Вину в этом преступлении, как и в умышленном убийстве, подсудимые не признают.

Между тем все трое еще в прошлом году написали явки с повинной, а следователи СК установили: в вечер убийства парни заказывали такси 40 раз и 39 раз отменяли заявки в онлайн-приложении, пока на маршрут не назначили автомобиль Кротова.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».