Новости происшествий

20:16 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане от коронавируса умерли еще 3 человека

18:55, 24.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще 3 человека

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли женщины 1942, 1957 и 1962 года рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве РТ.

Всего по состоянию на 24 августа в Татарстане зарегистрировано 672 случая смерти от COVID-19.

По последним данным, в республике с начала пандемии выявили 25 123 заболевших коронавирусом. Вылечились за это время 22 054 человека.

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также