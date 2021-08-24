В Татарстане от коронавируса умерли еще 3 человека

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли женщины 1942, 1957 и 1962 года рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве РТ.

Всего по состоянию на 24 августа в Татарстане зарегистрировано 672 случая смерти от COVID-19.

По последним данным, в республике с начала пандемии выявили 25 123 заболевших коронавирусом. Вылечились за это время 22 054 человека.

Татьяна Демина