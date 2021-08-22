Умер народный артист Татарстана Рашит Шамкай

В республике на 82-м году жизни скончался народный артист Татарстана Рашит Шамкай (Шамкаев). Причины смерти актера пока неизвестны.

Шамкаев родился 26 мая 1940 года в деревне Старо-Ермаково Камышлинского района Куйбышевской области. В 1966 году окончил Казанское театральное училище и был направлен в Мензелинский татарский театр. С 1968 по 2001 годы работал актером Татарского академического театра им. Г.Камала. Звание народного артиста Татарской ССР получил в 1987-м. В 2001 году ушел из театра и начал выступать на эстраде, читая юмористические, сатирические стихи и рассказы.

Рашита Шамкая похоронят в селе Нижняя Ура Арского района, где родилась и выросла его жена. Артист любил эту деревню и часто выступал здесь с концертами.