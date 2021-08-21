В России ввели дополнительные гарантии для поддержки детей-сирот

Фото: Максим Платонов

В России утвердили дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот. Соответствующая информация появилась на сайте правительства.



«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении Кабмина страны.

Законопроектом будут распространены меры по полному государственному обеспечению и предоставлению допгарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей, детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.